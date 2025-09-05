Le président de la République, Kaïs Saïed, a quitté, Alger mardi soir, à destination de la Tunisie, après avoir participé à la cérémonie d’ouverture de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025), où il a défendu un “nouvel ordre mondial” qui protège la souveraineté des États africains.

Le chef de l’État s’est rendu en Algérie sur invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune pour participer à cette foire qui se déroule du 4 au 10 septembre.

Durant une session de discussion organisée juste après l’inauguration, le chef de l’État a plaidé pour un « nouvel ordre mondial fondé sur des valeurs nouvelles, qui protège la souveraineté des États et mette fin à l’emprise sur les richesses naturelles de l’Afrique ». Il a affirmé que « le continent doit tirer les leçons du passé et adopter une nouvelle approche pour bâtir un avenir prospère ».

À l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, le président de la République a été accompagné lors de son départ par le président du Conseil de la Nation algérien, Azouz Nasri.

La Tunisie participe à cette foire avec un pavillon national de 304 m² regroupant plus de 24 entreprises exportatrices, dont 12 PME, 8 artisans et 4 start-ups, représentant des secteurs diversifiés tels que le textile, le cuir, les cosmétiques, les matériaux de construction, l’industrie automobile et les énergies renouvelables. Un espace dédié aux institutions nationales est également aménagé.

Un atelier consacré à la Tunisie est prévu vendredi pour promouvoir l’industrie automobile nationale et la stratégie du Comité national ZLECAf.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations participe aux activités de la Foire, tandis que la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines prend part au Salon africain de l’automobile organisé en marge de la Foire le 5 septembre 2025.