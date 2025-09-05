Le film de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, ” La Voix de Hind Rajab”, a été salué par une ovation record de 24 minutes lors de sa première projection, mercredi soir à Venise. Tiré d’une véritable tragédie survenue à Gaza le 29 janvier 2024, ce long-métrage bouleversant de 89 minutes en compétition pour le Lion d’or de la 82e Mostra de Venise, est un appel poignant pour l’arrêt du génocide en Palestine occupée.

En même temps que la longue ovation, les spectateurs ont scandé le slogan “Free, Free Palestine ” et certains ont brandi des drapeaux palestiniens dans la salle, un moment marquant un véritable engagement politique du cinéma mondial en faveur de la libération de la Palestine.

”The Voice of Hind Rajab” met en lumière des opérateurs du Croissant-Rouge qui reçoivent un appel d’urgence de la petite Palestinienne Hind Rajab, 6 ans. Piégée dans une voiture sous le feu de l’occupation à Gaza, elle implore des secours. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Ont été choisis pour le casting, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Une Mostra pour la Paix à Ghaza

Bien avant la présentation du long-métrage, tous les regards étaient déjà braqués sur ce film, qui a constitué l’événement phare de cette Biennale vénitienne.

En marge du festival, la Mostra a été marquée par un mouvement populaire sans précédent pour la paix en Palestine occupée. Plusieurs milliers d’Italiens ont manifesté le 30 août 2025 pour demander l’arrêt du génocide dont est victime le peuple palestinien et dénoncer la complicité des pays occidentaux. Cette manifestation a été organisée à la demande du collectif Venice4Palestine ou V4P (Venise pour la Palestine), soutenu par de nombreuses associations, ainsi que par des acteurs et professionnels italiens et internationaux. Le collectif a également lancé une lettre ouverte demandant au festival de prendre position contre le génocide à Gaza, confirmant ainsi la politisation de l’événement.

Les stars internationales aux cotés de Hind Rajab

Hollywood et le cinéma mondial ont tendu la main à «The Voice of Hind Rajab”. Parmi les grands noms du 7e art qui ont soutenu le film figurent Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer qui sont devenus les producteurs exécutifs de ce long métrage sur la tragédie qu’a vécu la petite Hind et un tournant marquant du cinéma occidental pour la cause palestinienne.

C’est dire que première à Venise et la force émotionnelle du film de Kaouther Hania ne manqueront pas de donner davantage de visibilité à cette œuvre tirée du réel, déjà la candidate de la Tunisie pour les Oscars 2026. En compétition pour le Lion d’or de cette 82e Mostra de Venise, ” The Voice of Hind Rajab” est déjà le vainqueur dans le cœur de ceux qui aspirent à la paix et à l’arrêt de la guerre en Palestine occupée.