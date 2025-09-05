Le Président de la République Kaïs Saïed a entamé, ce mercredi soir, une visite à Alger en République algérienne démocratique et populaire, pour prendre part à la cérémonie d’ouverture des travaux de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025).

À son arrivée à l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène, le Chef de l’État a été accueilli par son homologue le Président Abdelmadjid Tebboune. Les deux présidents ont salué les couleurs nationales aux sons des hymnes des deux pays.

La Foire du commerce intra-africain (IATF 2025) se tient du 4 au 10 septembre courant à l’invitation du Président algérien Abdelmadjid Tebboune.