Les inscriptions pour la section Carthage Ciné Promesse de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2025.

Dans un post publié, ce mercredi 03 septembre, sur la page facebook du festival, le comité d’organisation des JCC a annoncé que cet appel concerne “les films en provenance des écoles de cinéma du monde entier”. Cette section « offre une plateforme internationale dédiée aux jeunes talents émergents », a-t-on indiqué.

Les films doivent être inscrits obligatoirement sur la plateforme d’inscription et de soumission pour les cinéastes du monde entier sur le lien suivant: https://inscription.jcctunisie.org

Il est à rappeler que l’appel à candidatures pour participer à la Compétition officielle des longs métrages est ouvert jusqu’au 15 septembre courant alors que les inscriptions de la compétition officielle des courts métrages se poursuivront jusqu’au 30 du mois.

Selon le règlement du festival, la Compétition officielle est dédiée aux films produits après le 1er Janvier de l’année en cours.

La 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

Le comité d’organisation des JCC 2025 est dirigé par Tarek Ben Chaabane, critique de cinéma et enseignant des théories du cinéma à l’École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma (ESAC, Université de Carthage). Avant sa nomination le 19 avril dernier, Ben Chaabane faisait déjà partie du comité directeur des JCC en tant que Directeur artistique.

Les Journées Cinématographiques de Carthage sont placées sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.