La sélection tunisienne de football s’apprête à s’offrir les trois points de la victoire face au Liberia afin de mettre un pied dans le Mondial-2026, jeudi soir à Radès, à l’occasion de la 7e journée des qualifications du groupe H.

Actuellement, la Tunisie domine le classement du groupe avec 16 points, devant la Namibie (12 points), le Liberia (10 points), la Guinée équatoriale (7 points) et le Malawi (6 points), tandis que Sao Tomé-et-Principe ferme la marche avec zéro point.

Les coéquipiers de Montassar Talbi abordent ce match avec la ferme intention de l’emporter et ainsi maintenir au minimum l’écart qui les sépare du Liberia, deuxième du groupe. Ce dernier affrontera le Malawi, avant-dernier au classement, dans le cadre de la même journée. La sélection tunisienne enchaînera ensuite avec un déplacement à Malabo, le 8 septembre, pour y affronter la Guinée équatoriale à 14h00 (ht), lors de la journée suivante.

Les Aigles de Carthage chercheront à rééditer leur succès du match aller, remporté le 19 mars dernier à Monrovia sur la pelouse du stade Samuel Kanyon, grâce à un but signé Hazem Mestiri. Ce succès avait confirmé la suprématie tunisienne dans les confrontations directes face au Liberia, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 1998, où la Tunisie s’était imposée 1-0 à l’aller à Accra (au Ghana, terrain neutre) et 2-0 au retour au stade olympique d’El Menzah.

Cette rencontre offrira également au public tunisien l’opportunité de découvrir plusieurs nouveaux venus dans le groupe convoqué par le sélectionneur Sami Trabelsi. Parmi eux figure Ismaïl Gharbi, récemment prêté par le club portugais Braga au club allemand d’Augsbourg. Il retrouvera en sélection son compatriote Elias Saad. Autre nouveau venu : Moataz Neffati, latéral droit évoluant à Norrköping en Suède.

Dans les buts, Aymen Dahmène partira avec une longueur d’avance pour être titularisé, en raison de ses bonnes prestations lors des dernières rencontres et de la continuité recherchée dans ce secteur. En défense centrale, les joueurs Yassine Meriah, Dylan Bronn, Montassar Talbi et Alaa Ghram restent en ballottage pour le duo titulaire.

Sur le flanc droit de la défense, Yan Valery semble bien parti pour conserver sa place, au vu de ses prestations récentes satisfaisantes et de son expérience relative par rapport au nouvel arrivant Moataz Neffati. Sur le côté gauche, la concurrence reste ouverte entre Mortadha Ben Ouanès et Mohamed Amine Ben Hamida, d’autant plus que l’international Ali Abdi, sociétaire de l’OGC Nice, est encore en phase de reprise sur le plan physique.

Compte tenu de la nécessité impérative de gagner ce match, le milieu de terrain devrait adopter une configuration à vocation offensive. Hannibal Mejbri, qui joue régulièrement en Premier League avec Burnley, devrait occuper un rôle clé dans l’animation du jeu. Sa capacité à créer le jeu et à délivrer des passes décisives pourrait s’avérer précieuse pour transpercer le bloc défensif attendu du Liberia. Ismaïl Gharbi pourrait également faire ses débuts en cours de match, selon le déroulement de la rencontre.

Le poste de milieu récupérateur reste ouvert à plusieurs options. Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane et Aïssa Laïdouni sont les candidats principaux, tandis que Mohamed Belhaj Mahmoud (qui évolue à Lugano en Suisse) reste en embuscade, toujours en quête d’une vraie opportunité pour arracher une place durable dans la sélection.

Les joueurs tunisiens sont pleinement conscients qu’un but précoce pourrait grandement les libérer du poids de la pression et faciliter le déploiement de leur jeu offensif. Le secteur offensif dispose justement d’un bon éventail de choix, notamment avec le duo de pointe composé de Hazem Mestiri, qui a ouvert son compteur avec le Dynamo Makhachkala dans le championnat russe, et de Firas Chaouat, actuellement en pleine forme avec le Club Africain.

Les couloirs ne manquent pas de solutions non plus, avec des profils variés et expérimentés tels que Naïm Sliti, Sebastian Tounekti (récemment transféré au Celtic FC), Elias Achouri, Omar Layouni et Elias Saad, qui peuvent tous apporter vitesse, créativité et percussion.