L’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) annonce mercredi qu’à l’occasion de la fête du Mouled, l’accès aux musées, sites et monuments dépendants de cette institution sera gratuit le jeudi 4 septembre 2025.

Cette gratuité d’accès sera également possible le dimanche 7 septembre 2025 comme étant le premier dimanche du mois.

La liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts ainsi que leurs horaires se trouvent sur le site officiel de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle.

Pour rappel, l’accès est gratuit est public les jours suivants:

– le premier dimanche de chaque mois

– le 18 avril qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des sites et monuments

– le 18 mai qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des musées.

– les jours fériés.