Nafti conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 164 ème session du Conseil de la Ligue arabe

Tunis, 3 sept. (TAP)- Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation Tunisienne participant aux travaux de la 164ème Session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, prévue au Caire le 4 septembre 2025.

Cette Session sera consacrée à l’examen des développements dans la région arabe, la Palestine en particulier, à la lumière de la poursuite des agressions barbares, des opérations de génocide et de déplacement forcé dont est victime le peuple palestinien frère dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, précise le département dans un communiqué publié mercredi.

La réunion a pour objectif de raffermir le plan d’action arabe, islamique et onusien pour faire face à ces exactions.

Les divers aspects de la coopération arabe dans les domaines économique, social, culturel, juridique et administratif, ainsi que les questions liées à la réforme de la Ligue des États Arabes figurent à l’ordre du jour.

Le ministre des Affaires étrangères effectuera une série d’entretiens avec ses homologues en marge de la réunion, lit-on de même source.