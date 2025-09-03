Le virologue Mahjoub Ouni a appelé mercredi à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les moustiques, vecteurs du virus de la fièvre du Nil occidental.

Il a recommandé de couvrir les fenêtres avec des moustiquaires, d’utiliser les insecticides et d’éliminer les eaux stagnantes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Aouni a expliqué que le virus de la fièvre du Nil occidental touche principalement les oiseaux, expliquant qu’il est transmis aux oiseaux et aux humains par la piqure de certaines variétés de moustiques infectées”.

“Le virus ne se transmet pas d’un humain à un autre”, a-t-il ajouté.

Le spécialiste a souligné qu’il n’existe pas de vaccin ni de traitement spécifique contre le virus de la fièvre du Nil occidental, précisant que 80 pc des infections sont asymptomatiques.

“Néanmoins, quelques symptômes peuvent apparaitre chez certaines personnes tels que la fièvre, les maux de tête, les douleurs corporelles, la fatigue, la diarrhée et les éruptions cutanées”, selon Ouni.

Il a affirmé que ces symptômes peuvent évoluer et avoir des conséquences graves sur le cerveau et certains organes chez les personnes âgées ou fragiles, nécessitant leur hospitalisation d’urgence.

Le spécialiste a souligné que le virus et sa propagation en Tunisie font l’objet d’un suivi et d’une surveillance de la part de nombreux centres de recherche, notamment l’Institut Pasteur.

Il convient de noter que les services de santé dans le gouvernorat de Zaghouan ont enregistré au cours de la semaine dernière un cas d’atteinte par le virus du Nil occidental chez un citoyen âgé de 68 ans, selon le directeur de la santé de base, Nabil Ouerfali.

La même source a indiqué qu’il s’agit du deuxième cas enregistré dans le gouvernorat de Zaghouan depuis le mois d’août dernier, après le décès d’un homme âgé originaire de la ville de Fahs à l’hôpital régional le 21 août dernier, des suites de cette maladie.