La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 30 juin 2025 qui font ressortir les résultats suivants :

– Un PNB de 788,1 millions de dinars

– Des dépôts et avoirs de la clientèle de 20 950,2 millions de dinars

– Des créances sur la clientèle de 13 022,8 millions de dinars

– Un Résultat net de la période de 246,1 millions de dinars

– Un niveau de capitaux propres de 2 228,2 millions de dinars

La BIAT présente, à travers ses états financiers arrêtés au 30 juin 2025, un semestre marqué par une performance robuste, une relation renforcée avec ses clients et un engagement citoyen affirmé.

Au-delà de ces résultats financiers, la BIAT poursuit la transformation de son réseau avec plus de 60 agences modernisées selon un nouveau concept qui combine digitalisation, proximité et conseil personnalisé. La BIAT continue également de soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes, notamment grâce à une garantie de 50 millions de dollars accordée par la Banque Africaine de Développement pour faciliter les opérations de « trade finance ».

Durant la saison estivale, la BIAT a intensifié sa proximité avec les Tunisiens résidant à l’étranger en lançant sa campagne estivale sous le slogan « À chaque pas, Tounessna avec toi », qui se poursuit jusqu’au 15 septembre 2025. Issue d’un engagement de longue date, cette initiative propose des offres avantageuses pour faciliter la gestion de comptes à distance, l’investissement immobilier ou le démarrage de projets en Tunisie.

La solidité du modèle de la BIAT et son orientation client ont été distinguées par plusieurs institutions internationales. Le magazine Euromoney lui a décerné le titre de « Meilleure Banque en Tunisie 2025 », une reconnaissance majeure qui consacre son leadership et son engagement à fournir des solutions innovantes et fiables. Par ailleurs, le magazine Global Finance a récompensé la BIAT pour la cinquième année consécutive en tant que « Meilleure banque sur le marché de change en Tunisie », confirmant son expertise et son excellence opérationnelle.

Fidèle à ses valeurs, la BIAT renforce aussi ses engagements sociétaux. Elle poursuit ses initiatives en faveur de l’inclusion économique, de l’entrepreneuriat féminin et de la transition durable. Elle s’implique également dans le soutien au handisport, en renouvelant son partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés (FTSH), illustrant ainsi sa volonté d’encourager l’inclusion à travers le sport et de promouvoir l’égalité des chances.

Avec ces résultats et ces initiatives, la BIAT consolide sa position de leader du secteur bancaire tunisien combinant performance économique, innovation et responsabilité sociétale.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2500 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn