La 25e édition du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’est tenue du 31 août au 1er septembre 2025 à Tianjin, et s’impose comme la plus importante conférence de son histoire

Avec la présence de plus de vingt chefs d’État ou de gouvernement, la rencontre a marqué une revendication renouvelée d’un ordre mondial multipolaire, porté notamment par la Chine, la Russie et l’Inde.

Le président chinois Xi Jinping a présenté une vision inclusive et multilatérale, fondée sur les idéaux de justice, de respect mutuel et de souveraineté nationale. Il a dénoncé la “mentalité de guerre froide” et les comportements de “harcèlement” imputés à certaines puissances occidentales.

“Nous envisageons un système de gouvernance mondiale plus juste, fondé sur l’équité souveraine.” – Xi Jinping

Pour donner corps à cette vision, il a proposé la création d’une Banque de développement de l’OCS, assortie de 2 milliards de yuans d’aide et 10 milliards de yuans de prêts.

Sur le plan économique, la Chine dévoile un plan décennal jusqu’en 2035 pour renforcer la coopération au sein de l’OCS et promouvoir un système multipolaire.

Elle s’engage également dans des projets énergétiques et d’infrastructures durables en Asie centrale, avec la proposition de créer un corridor d’énergie verte.

“Modi, Poutine et Xi forment désormais un front uni face aux pressions occidentales.” – Wall Street Journal

Sur le plan diplomatique, Vladimir Poutine a fait l’éloge de ce modèle d’“équité multilatérale”, dénonçant l’unilatéralisme occidental.

De son côté, Narendra Modi a marqué un rapprochement notable avec Xi et Poutine, malgré des tensions persistantes : une démonstration d’entente face aux pressions américaines.

Face à cette nouvelle configuration, l’OCS apparaît comme un collectif stratégique en pleine affirmation, susceptible de façonner un nouveau paysage géopolitique moins centré sur l’Occident et plus ancré dans le Global South.