La secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Dre Thouraya Naifer, a annoncé que plusieurs médicaments essentiels, notamment ceux destinés au traitement des maladies de la thyroïde, du diabète et des affections neurologiques, seront disponibles dès la semaine prochaine.

Dans une déclaration accordée ce mardi à la radio nationale, elle a précisé que d’autres catégories de médicaments, actuellement en rupture sur le marché tunisien, devraient également être mises à disposition prochainement.

Elle a par ailleurs indiqué qu’une réunion s’est tenue lundi entre l’Ordre des pharmaciens, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et la Commission de vigilance pharmaceutique. L’objectif : examiner des solutions urgentes pour pallier la pénurie de certains traitements vitaux.