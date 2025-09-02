Dans les officines tunisiennes, l’angoisse grandit. Des familles entières peinent à trouver des traitements vitaux : insuline, médicaments pour la thyroïde ou encore certains traitements anticancéreux. Derrière chaque boîte introuvable, il y a une histoire : celle d’un malade qui retarde sa prise, d’un parent qui multiplie les appels ou d’un pharmacien contraint de répéter « rupture de stock ».

Invitée de l’émission الشارع التونسي sur Express FM, la Dre Thouraya Naifer, secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, a mis des mots sur cette crise. Elle rappelle que la situation n’est pas seulement logistique : « C’est une question de santé publique et de confiance. »

Face à l’urgence, une commission de veille a été activée pour surveiller fabrication, distribution et stock stratégique. Le ministère de la Santé a également promis des livraisons rapides pour les médicaments essentiels, dès la semaine suivante. Mais au-delà des promesses, les patients attendent des actes.

Parmi les solutions avancées figure la création d’une plateforme numérique qui connecterait médecins, pharmaciens, industriels et distributeurs, afin d’anticiper les ruptures. La Dre Naifer insiste aussi sur l’importance de l’usage rationnel des traitements, pour éviter le gaspillage, et sur la confiance à accorder aux génériques, déjà majoritaires en Tunisie.

En attendant, ce sont les malades qui paient le prix fort. « Comment expliquer à un patient diabétique qu’il doit attendre pour recevoir son insuline ? », s’interroge un pharmacien. Le ministère assure vouloir lever les obstacles financiers et logistiques, notamment en assouplissant les procédures douanières sur les matières premières. Reste à savoir si ces engagements se traduiront, rapidement, en médicaments disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin.