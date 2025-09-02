L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) organisera, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann, la 9e édition du Tunisia Economic Forum le jeudi 18 septembre 2025 à la Maison de l’Entreprise. Placée sous le thème « Le Tourisme en Tunisie : Vers de nouveaux horizons », cette édition sera consacrée au potentiel des filières touristiques émergentes pour transformer l’économie nationale.

Le forum explorera cinq segments identifiés comme des leviers importants de croissance, encore sous-exploités mais très porteurs : le tourisme senior, le tourisme de santé et de bien-être, les maisons d’hôtes et le tourisme rural, le tourisme de luxe, et le tourisme locatif. Le développement de ces secteurs vise à diversifier l’offre, rééquilibrer la géographie touristique et stimuler l’investissement local.

Cette rencontre se propose ainsi d’élaborer un cadre réglementaire adapté à ces nouveaux segments et de procéder à une évaluation économique de leur potentiel, afin de quantifier leur impact anticipé sur la croissance, l’emploi et les recettes nationales.

Rendez-vous annuel incontournable, le Tunisia Economic Forum réunit décideurs, experts et acteurs économiques dans l’objectif de construire une réflexion collective pour un tourisme tunisien plus inclusif, innovant et durable.