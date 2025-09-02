Programme de la troisième journée du championnat Elite de Handball, prévue ce mercredi :
Salle du Bardo (17h00) : Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit
Salle de Ksour Essef (17h00) : CHB Ksour Essef – SC Moknine
Salle de Jammel (17h00) : CHB Jammel – EM Mahdia
Salle de Béni Khiar (17h00) : EBS Béni Khiar – Etoile du Sahel
Salle de Hammamet (18h00) : AS Hammamet – Espérance de Tunis
Salle de Téboulba (18h00) : AS Téboulba – Club Africain
Classement avant la 3e journée :
Classement: Pts J
1- Espérance ST 6 2
2- ES Sahel 6 2
3- BS Béni Khiar 6 2
4- C Africain 6 2
5- CS Sakiet Ezzit 6 2
6- EM Mahdia 3 2
7- AS Hammamet 3 2
8- SC Moknine 4 2
9- CS Ksour Essef 2 2
10- CHB Jammel 2 2
11- AS Teboulba 2 2
12- Stade Tunisien 2 2