Programme de la troisième journée du championnat Elite de Handball, prévue ce mercredi :

Salle du Bardo (17h00) : Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit

Salle de Ksour Essef (17h00) : CHB Ksour Essef – SC Moknine

Salle de Jammel (17h00) : CHB Jammel – EM Mahdia

Salle de Béni Khiar (17h00) : EBS Béni Khiar – Etoile du Sahel

Salle de Hammamet (18h00) : AS Hammamet – Espérance de Tunis

Salle de Téboulba (18h00) : AS Téboulba – Club Africain

Classement avant la 3e journée :

Classement: Pts J

1- Espérance ST 6 2

2- ES Sahel 6 2

3- BS Béni Khiar 6 2

4- C Africain 6 2

5- CS Sakiet Ezzit 6 2

6- EM Mahdia 3 2

7- AS Hammamet 3 2

8- SC Moknine 4 2

9- CS Ksour Essef 2 2

10- CHB Jammel 2 2

11- AS Teboulba 2 2

12- Stade Tunisien 2 2