Programme de la troisième journée du championnat Elite de Handball, prévue ce mercredi : 

Salle du Bardo (17h00) : Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit
Salle de Ksour Essef (17h00) : CHB Ksour Essef – SC Moknine
Salle de Jammel (17h00) : CHB Jammel – EM Mahdia
Salle de Béni Khiar (17h00) : EBS Béni Khiar – Etoile du Sahel
Salle de Hammamet (18h00) : AS Hammamet – Espérance de Tunis
Salle de Téboulba (18h00) : AS Téboulba – Club Africain

Classement avant la 3e journée :
Classement:            Pts     J
1- Espérance ST        6      2
2- ES Sahel              6      2
3- BS Béni Khiar       6      2
4- C Africain             6      2
5- CS Sakiet Ezzit     6      2
6- EM Mahdia           3      2
7- AS Hammamet     3      2
8- SC Moknine          4      2
9- CS Ksour Essef      2      2
10- CHB Jammel        2      2
11- AS Teboulba        2      2
12- Stade Tunisien     2      2