TUNIS, 2 septembre – Le temps s’annonce instable ce lundi en Tunisie. Des nuages parfois denses donneront lieu à des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement sur le centre du pays. Ces précipitations, parfois intenses dans l’après-midi, gagneront également certaines régions du sud, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront relativement forts, voire localement violents près des côtes et dans le sud, provoquant des phénomènes de sable réduisant la visibilité. Par moments, les rafales pourront dépasser les 80 km/h, notamment sous orages.

La mer sera agitée à très agitée selon les zones. Côté températures, une baisse est attendue : les maximales varieront entre 26 et 32 °C dans le nord, le centre et le sud-est, tandis qu’elles atteindront entre 34 et 38 °C dans les autres régions.