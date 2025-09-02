L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a organisé une troisième session de formation sur le management de l’énergie (norme ISO 50001:2018) à l’intention des responsables énergie de trois ministères, dans le cadre d’un vaste programme visant à former 100 cadres du secteur public.

Cette session de cinq jours, bénéficiant du soutien du programme de coopération allemande (GIZ), ciblait spécifiquement les responsables des ministères de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Santé.

Avec cette formation récente, l’ANME a porté à trois le nombre de sessions achevées sur un total de 28 programmées. Deux premières sessions avaient eu lieu durant les mois de juillet et août 2025.

Ce programme de formation de base a pour objectif de renforcer les capacités des responsables énergie en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de systèmes de management. Il vise à soutenir la transition énergétique et à améliorer l’efficacité de la consommation d’énergie dans les établissements publics.