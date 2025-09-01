L’indice Tunindex a clôturé, le mois d’août 2025, à 11 914,72 points enregistrant une hausse de 0,67% après un gain de 2,23%, durant le mois de juillet 2025, selon l’analyse mensuelle publiée, lundi, par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 19,70% contre une hausse de 12,11%, durant la même période de 2024.

Pour le volume des échanges sur la Cote de la Bourse, il a atteint 134,7MD, soit une baisse de 66,4% par rapport au mois précédent.

Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 6,7MD contre 18,2MD, durant le mois de juillet, et à 11,1MD, depuis le début de l’année 2025.

Tunindex 20 : Hausse de 0,17% en août 2025

Le Tunindex20 a enregistré, en août 2025, une hausse de 0,17% après un gain de 1,89%, durant le mois précédent, clôturant, ainsi, à 5 315,17 points.

Depuis le début de l’année, le Tunindex20 a enregistré une hausse 21,24% contre une progression de 14,31%, durant la même période de l’année 2024.