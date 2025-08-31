L’Olympico est l’affiche de cette 3ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s ! Invaincu depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais reçoit un Olympique de Marseille revanchard dans un choc qui promet des étincelles.

Alors qu’il traversait une période délicate cet été, l’OL a parfaitement lancé son championnat. Les hommes de Pierre Sage occupent la première place avec deux victoires en deux journées. Après un succès précieux à Lens (0-1), les Gones ont confirmé à domicile face au FC Metz (3-0).

Dans ce bon début de saison, Malick Fofana s’est encore illustré, tout comme Tyler Morton, prêté par Liverpool, qui impressionne par sa vista et sa qualité technique. Face à l’OM, les Lyonnais devront maintenir ce haut niveau collectif pour confirmer leur statut de leader.

De leur côté, les Phocéens ont connu un démarrage contrasté. Battus à Rennes lors de la première journée (1-0), les Marseillais ont vécu des tensions internes, avec la mise à l’écart d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Mais la réaction a été immédiate : sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM a largement dominé le Paris FC (5-2), retrouvant confiance et efficacité offensive.

Ce déplacement à Lyon s’annonce donc comme un véritable test pour les Olympiens, bien décidés à frapper fort dans ce choc au sommet.

Infos pratiques et diffusion TV

Match : Lyon – Marseille (Ligue 1 McDonald’s, 3ᵉ journée)

Date : Dimanche 31 août 2025

Coup d’envoi : 20h45

Stade : Groupama Stadium, Lyon

Diffusion TV : Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur Ligue 1+