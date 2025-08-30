Le match entre Lorient et Lille se jouera le samedi 30 août 2025 à 17h00 dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Un duel intéressant entre deux formations ambitieuses : d’un côté les Merlus, qui voudront faire bonne figure à domicile face à un adversaire de taille, et de l’autre les Dogues, candidats déclarés aux places européennes, désireux de confirmer leur solidité en ce début de saison.

📺 Diffusion TV :

La rencontre Lorient – Lille (Ligue 1) sera diffusée en direct le samedi 30 août 2025 à 17h00 sur beIN Sports 1.