Le Paris Saint-Germain, vainqueur de ses deux premiers matchs de Ligue 1 (contre Nantes et Angers), se déplace à Toulouse ce samedi 30 août à 21h05 pour la 3e journée.

Les Parisiens, solides défensivement grâce à Lucas Chevalier et portés par un Fabián Ruiz en forme, doivent encore trouver plus d’efficacité offensive, Ousmane Dembélé n’ayant pas encore marqué.

En face, le TFC, également invaincu après ses victoires face à Nice et Brest, s’appuie sur Frank Magri, auteur d’un doublé, et espère créer la surprise au Stadium.

Infos pratiques

Match : Toulouse – Paris Saint-Germain (Ligue 1, 3e journée)

Date et heure : Samedi 30 août 2025 à 21h05

Lieu : Stadium de Toulouse

Diffusion TV : Ligue 1+ en direct