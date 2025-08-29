Des rencontres professionnelles B2B entre des entreprises tunisiennes du secteur des produits agricoles et agroalimentaires et la société gambienne “BEGAYS TRADING” se tiendront demain vendredi 29 août courant, à la Maison de l’Exportateur à Tunis, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Dakar et la Chambre de Commerce de Gambie.

L’objectif de cette rencontre est de renforcer les échanges commerciaux et de développer de nouvelles opportunités de partenariat entre la Tunisie et la Gambie, indique le CEPEX.

Les produits ciblés par cette mission sont les “Dattes, Conserves de sardines et de thon, Pâtes alimentaires (couscous, vermicelles, spaghetti), Moutarde, margarine, ketchup, huiles de cuisson, Biscuits, Légumes mélangés en conserve et le Lait”.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent s’inscrire via le lien suivant : https://forms.gle/cRbYfz7Lnk9JFYACA