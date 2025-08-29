Le ministère de l’Intérieur a annoncé jeudi en coordination avec le ministère des Finances de lancement du service de vente du timbre de voyage à travers le site électronique :

https://e.timbres.finances.gov.tn

Selon un communiqué, le service a démarré d’une manière expérimentale le 4 août 2025 auprès des voyageurs de l’Aéroport de Tunis-Carthage parallèlement à l’adoption du timbre de voyage en papier.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la numérisation des services administratifs et la facilitation des mesures pour les citoyens.

Le timbre de voyage électronique peut être obtenu par le biais de la carte bancaire ou postale et il est valable 6 mois.

Il peut être utilisé une fois les formalités de voyage effectuées, sans qu’il soit nécessaire de fournir la preuve de son obtention.

Le ministère a confirmé que ce service sera progressivement étendu aux autres postes-frontières nationaux.

Le timbre de voyage en papier sera supprimé à compter du 1er avril 2026.