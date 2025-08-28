Le ministère de l’Environnement a annoncé, mercredi, le lancement du projet de collecte, de transport et de traitement des polluants organiques et persistants, en particulier, les polychlorobiphényles (PCB) présents dans les transformateurs électriques.

Au total, 400 tonnes de déchets de polychlorobiphényles présents dans les établissements publics et les entreprises privées seront traitées, indique le département de l’environnement.

Lors d’une séance de travail tenue, mercredi matin, à laquelle ont assisté des représentants des Nations Unies, d’organismes publics et de sociétés privées, le ministre de l’environnement, Habib Abid a mis l’accent sur l’importance d’intensifier les efforts afin d’assurer le bon déroulement de cette opération, dans les délais impartis.

Communément appelés PCB, connus entre autres en Tunisie sous leur nom commercial Pyralène ou Askarel, les polychlorobiphényles sont un fluide que l’on trouve principalement dans les transformateurs et les condensateurs électriques, selon l’Agence Nationale de Gestion des Déchets ( ANGED).

Du fait de leur effet néfaste pour la santé et l’environnement, la communauté internationale en a interdit la production et la commercialisation. La Tunisie, qui n’a jamais produit de PCB, en a interdit l’importation et l’utilisation en 1987, d’après la même source.