Lâ€™Union Tunisienne de lâ€™Agriculture et de la PÃªche (UTAP) a assurÃ©, mercredi, que ses activitÃ©s se poursuivent Ã travers ses diffÃ©rentes structures locales, rÃ©gionales et nationales, conformÃ©ment aux recommandations du Conseil Central de lâ€™organisation.

Dans un communiquÃ© publiÃ© Ã lâ€™issue de la rÃ©union de son bureau exÃ©cutif Ã©largi, lâ€™organisation a dÃ©clarÃ© Ãªtre prÃ©parÃ©e Ã assurer la rÃ©ussite de la campagne olÃ©icole, en tenant compte des propositions formulÃ©es lors des rÃ©unions tenues avec les diffÃ©rentes parties prenantes.

Lors de la rÃ©union, le bureau exÃ©cutif Ã©largi a convenu de mettre en place les conditions nÃ©cessaires Ã la rÃ©ussite de la campagne des grandes cultures, Ã travers la valorisation des quantitÃ©s disponibles de semences, leur distribution aux agriculteurs en temps opportun et la mise Ã disposition des engrais chimiques Ã temps, afin de soutenir la productivitÃ©.

Selon la mÃªme source, les indemnitÃ©s vont Ãªtre versÃ©es dans le cadre du Fonds des Catastrophes naturelles.

Le Conseil Central de lâ€™UTAP avait annoncÃ©, le 23 aoÃ»t dernier, son refus de la demande de dÃ©mission de Moez Ben Zagdane, prÃ©sident de lâ€™organisation, appelant Ã la nÃ©cessitÃ© de poursuivre ses fonctions.

La dÃ©cision du Conseil Central, qui constitue la plus haute autoritÃ© entre deux congrÃ¨s a Ã©tÃ© publiÃ©e sous forme de communiquÃ© Ã lâ€™issue dâ€™une rÃ©union tenue dans le gouvernorat de Sfax.