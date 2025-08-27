Le marché boursier a clôturé la séance du mercredi dans le vert. L’indice de référence a affiché une embellie de 0,5 % à 11924,4 points.

A l’image de la séance de la veille, les échanges ont été maigres, se montant à 3,3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre MONOPRIX s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action s’est bonifiée de 4,4 % à 6,480 D, dans un flux réduit de 3 mille dinars.

Le titre BNA a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la banque publique s’est appréciée de 4,2 % à 8,940 D. La valeur a été échangée à hauteur de 163 mille dinars sur la séance.

Le titre SOMOCER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des carreaux en céramique a reculé de 3,9 % à 0,490 D. La valeur a amassé un volume limité de 4 mille dinars sur la séance.

Le titre SIAME a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est délestée de 3,4 % à 2,250 D, en mobilisant de modestes échanges de 19 mille dinars.

SFBT a été la valeur vedette de la séance. L’action a terminé la séance en territoire positif (+1,9 % à 12,640 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 540 mille dinars.