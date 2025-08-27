Dans un environnement en profonde mutation, marqué par la transformation structurelle du secteur des assurances, Assurances ZITOUNA TAKAFUL poursuit avec constance sa trajectoire ascendante, témoignant de la pertinence et de la solidité de son modèle économique. Forte d’une gouvernance rigoureuse, d’indicateurs financiers robustes et d’un réseau commercial en constante expansion, la compagnie affirme une nouvelle fois sa capacité à conjuguer performance, innovation et résilience.

Des résultats financiers qui confirment la solidité du modèle

Durant l’année 2024, Assurances ZITOUNA TAKAFUL a enregistré des résultats particulièrement probants, avec un chiffre d’affaires de 128 millions de dinars et un résultat net combiné de 10,3 millions de dinars.

Ces performances, fruits d’une gestion rigoureuse des provisions techniques et des placements financiers, traduisent la solidité d’un pilotage aligné sur les exigences réglementaires et animé par une stratégie axée sur la pérennité et la création de valeur durable.

« Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’une stratégie cohérente, soutenue par un investissement continu dans l’humain, la technologie et l’excellence du service », déclare Makrem BEN SASSI, Directeur Général de la compagnie.

Une avancée majeure : La première distribution du surplus

L’année 2024 s’illustre également par une étape déterminante dans la vie de ZITOUNA TAKAFUL : La première distribution du surplus au bénéfice des clients éligibles marque la concrétisation tangible des principes fondateurs du Takaful, reposant sur la transparence, l’équité et le partage au profit des participants.

Un ancrage territorial renforcé

Au-delà de ses performances financières, Assurances ZITOUNA TAKAFUL consolide sa présence à travers le territoire national. Forte de 56 points de vente et d’un effectif de plus de 250 collaborateurs directs et indirects, la compagnie affirme sa volonté d’être au plus près de ses clients et partenaires. Ce maillage dense, pensé dans une logique de proximité et d’accessibilité, illustre l’engagement de la compagnie à offrir des services adaptés aux spécificités locales et aux attentes de chaque assuré.

Une transformation numérique au service de l’expérience client

Parallèlement, la compagnie accélère sa dynamique de transformation digitale. Modernisant ses processus internes et repensant l’ensemble de l’expérience client, elle déploie des solutions numériques innovantes : digitalisation des services, dématérialisation des procédures et plateformes interactives.

Ces initiatives offrent à ses clients une relation simplifiée, fluide et personnalisée, tout en consolidant les atouts de compétitivité de la compagnie.

Dans cette même dynamique d’innovation, le lancement du nouveau produit d’assurance santé Zitouna Health Premium illustre la volonté de la compagnie d’élargir son offre avec des solutions modernes, flexibles et adaptées aux besoins évolutifs de ses assurés.

Une vision fondée sur la responsabilité et la confiance

Dans un contexte où la confiance constitue un levier stratégique, Assurances ZITOUNA TAKAFUL inscrit son action dans une vision de long terme, guidée par trois piliers essentiels : La transparence, comme gage de confiance ; la performance durable, comme moteur de croissance et la responsabilité sociétale, comme engagement envers la collectivité.

En conjuguant innovation, proximité et rigueur, Assurances ZITOUNA TAKAFUL confirme sa vocation à être un acteur de référence du secteur, au service de ses assurés et de la société dans son ensemble.