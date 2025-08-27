Une tournée régionale organisée, récemment, à Béja, à Sousse, à Sidi Bouzid, à Tozeur, à Gabès et à Tunis, dans le cadre du projet SOILFER, a permis de valider un plan d’échantillonnage des sols.

Cette tournée a réuni la Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles (DGACTA), les représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les 24 chefs d’arrondissements sols des Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA) concernés.

L’objectif est de renforcer les capacités locales en matière de collecte, d’analyse et de diffusion des données relatives aux sols, a indiqué la FAO dans un communiqué publié, mercredi.

Les Commissariats régionaux au développement agricole (CRDA’s) se sont engagés d’assumer leur rôle et leurs responsabilités lors des prochaines campagnes d’échantillonnage.

Les participants ont discuté de l’approche du projet SOILFER et le plan d’échantillonnage proposé, échangé sur l’emplacement de ces points afin de couvrir l’ensemble des unités homogènes des sols.

Par cette initiative, les partenaires avec l’appui du projet SOILFER, ont réaffirmé leur engagement à renforcer les capacités locales et à promouvoir une gestion durable des sols en Tunisie contribuant ainsi à la sécurité alimentaire.

A rappelé SOILFER qui est financé à hauteur de six millions de dollars accordé par le Ministère des Affaires Etrangères du Japon, est mené par le ministère de l’Agriculture en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Il permettra de fournir des données actualisées et précises sur les sols à différentes échelles – locale, infranationale (échelle administrative inférieure à celle de la nation: région, département ou commune) et nationale, en vue d’une prise de décision éclairée.

Ces données serviront de base à une série d’outils et de plateformes, notamment des cartes des sols à haute résolution et des applications décisionnelles faciles à utiliser. L’objectif étant d’aider les agriculteurs et le gouvernement à optimiser la productivité et la durabilité de l’agriculture.