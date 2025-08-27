La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) rappelle aux assurés sociaux les échéances pour effectuer certaines démarches administratives.
- Le dernier délai pour déposer une demande de changement de régime est fixé au 30 septembre 2025.
- Pour ceux qui souhaitent changer de médecin de famille, la date limite est fixée au 30 novembre 2025.
Ces demandes peuvent être effectuées à distance via le centre virtuel e-CNAM, accessible en ligne à l’adresse : https://centre.e-cnam.tn
Une procédure simplifiée qui vise à rapprocher les services de la CNAM des assurés et à réduire les déplacements aux guichets physiques.