La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) rappelle aux assurés sociaux les échéances pour effectuer certaines démarches administratives.

Le dernier délai pour déposer une demande de changement de régime est fixé au 30 septembre 2025 .

. Pour ceux qui souhaitent changer de médecin de famille, la date limite est fixée au 30 novembre 2025.

Ces demandes peuvent être effectuées à distance via le centre virtuel e-CNAM, accessible en ligne à l’adresse : https://centre.e-cnam.tn

Une procédure simplifiée qui vise à rapprocher les services de la CNAM des assurés et à réduire les déplacements aux guichets physiques.