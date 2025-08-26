A la date du 25 août 2025, le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens s’est situé au niveau de 30,9%, selon des dernières données publiées, mardi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les réserves en eau dans ces barrages ont augmenté de 32,3%, à près de 731 millions de m3, contre 552,548 millions de m3, une année auparavant.

En comparaison avec la moyenne enregistrée, durant les trois dernières années, la hausse a été moins importante de l’ordre de 9,5%.

Pour ce qui est des apports en eau cumulés (du 1er septembre 2024 au 23 août 2025), ils ont atteint 980,287 millions de m3, en hausse de 49%, en comparaison avec la même période de l’année écoulée.

Il importe de préciser que le taux de remplissage varie d’une région à une autre. Ainsi, les barrages du nord affichent un taux de remplissage de 36,3%. Ces derniers accaparent 92% des réserves en eau disponibles dans tous les barrages du pays.

Pour ce qui est des barrages du centre et du Cap-Bon, leur niveau de remplissage s’est limité respectivement à 9,9% et 21,2%.

Toujours d’après le bulletin de l’Onagri, les apports en eau dans les barrages enregistrés, le 25 août 2025, se sont élevés à 0,390 million de m3, alors que le total des utilisations est de l’ordre de 2,029 million de m3.