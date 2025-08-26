La récolte de figues de barbarie dans le gouvernorat de Kasserine est estimée cette saison à environ 250 mille tonnes, soit la même quantité produite la saison précédente, selon le chef du service de la production végétale au commissariat régional au développement agricole Omar Saadaoui.

Il a qualifié de “bonne” la récolte en termes de quantité et de qualité, soulignant que la localité de Zalfane dans la délégation de Foussana, demeure la plus importante zone de production de figues de barbarie au niveau national, avec des quantités s’élevant à 150 mille tonnes.

La même source a rappelé que le gouvernorat de Kasserine avait élaboré un plan régional pour lutter contre la cochenille, en particulier après la propagation de cet insecte dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan.

La production de la figue de barbarie est un secteur stratégique dans le gouvernorat de Kasserine qui occupe le premier rang en termes de production de ce fruit à l’échelle nationale, avec des superficies allant jusqu’à 100 mille hectares, dont 3 mille hectares de culture biologique, exploitées par 13 entreprises de transformation.

Les quantités produites dans la région sont estimées annuellement à environ 250 mille tonnes, soit 50% de la production nationale.

Le secteur fournit environ 40 mille emplois dans la région, principalement au profit de la main-d’œuvre féminine et contribue à des revenus annuels d’environ 80 millions de dinars.