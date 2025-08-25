Le marché boursier a entamé la semaine du bon pied, s’offrant une avancée de 0,1% à 11832 points, et ce dans un modeste volume de 4,1 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

– Le titre STIP s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a signé une progression de 4,3% à 2,920 D.

– Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Dans un flux de 24 mille dinars, l’action du producteur de batteries a inscrit une hausse de 3,6% à 2,300 D.

– Le titre BH LEASING a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du leaseur adossé au groupe BH a reculé de -4,1% à 4,000 D.

– La valeur a été échangée à hauteur de 7 mille dinars seulement.

– Le titre SAH LILAS a été mal orienté sur la séance. L’action du champion national des produits d’hygiène a affiché une régression de -0,9% à 12,580 D, en animant le marché avec des échanges de près de 400 mille dinars.

– AMEN BANK a été de loin la valeur la plus active de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a affiché une progression de 0,7% à 43,290 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.

