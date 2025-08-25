Un timbre-poste ayant pour thème « Les cerfs-volants » sera émis, mardi, 26 août 2025, a annoncé La Poste, lundi.

Conçu dans le cadre de la manifestation “Philakids”, organisée en collaboration avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, ce timbre-poste a été conçu par des enfants des centres de l’enfance relevant du Commissariat régional de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées du gouvernorat de Sfax, ajoute, La Poste, dans un communiqué.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn, à partir du mardi 26 août 2025.