Le méga-projet “Costa-Coralis“, qui devrait transformer le visage de la ville de Tabarka et de la région du nord-ouest tunisien, riche de son histoire et de ses ressources et paysages naturels, est toujours en stand-by.

Des démarches sont en cours pour inciter les investisseurs et partenaires intéréssés à aller de l’avant et à entamer les travaux de réalisation de ce projet tant attendu par les habitants de qutre gouvernorat du nord-ouest, apprend l’agence TAP auprès de responsables à Jendouba.

“Ce projet, une fois réalisé, devrait contribuer à l’accroissement de 5 % du PIB de quatre gouvernorats de la région Nord-Ouest (+ 2,1% en 1ère phase) et de créer une dynamique qui dépasserait le secteur du tourisme pour s’étendre aux activités de l’agriculture, l’industrie locale et les services”, a lancé le représentant de l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à Jendouba, Saadallah Khalfaoui, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il pourrait également, toujours d’après Khalfaoui, créer plus de 12 mille emplois, directs et indirects, “ce qui pourrait aider à baisser le taux de chômage et réduire l’exode et l’émigration”.

Les premiers contacts avec des investisseurs et des institutions financières confirment l’attractivité du projet. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a donné son accord de principe pour prendre 20% du capital de la société porteuse. D’autres partenaires nationaux et internationaux ont signé des lettres d’intention, couvrant différents volets, aménagements, hôtellerie, santé, mobilité durable et services annexes.

Selon le premier responsable de la socité “Hayfa”, qui dirige le projet, Faouzi Redissi, les partenaires du projet sont toujours intéressés par la réalisation de ce projet qui s’étend sur une superficie de 140 hectares et qui serait un noyau pour un pôle touristique, culturel et économique intégré, moyennant un investissement de l’ordre de 2000 millions de dinars.

Le projet a été conçu en 2016, grâce à une initiative collective d’investisseurs locaux et régionaux. En 2019, il a été porté par la société Haifa for Development and Investment (Haifa HDI), créée spécifiquement pour gérer ce mégaprojet touristique intégré dans le gouvernorat de Jendouba.

Faouzi Redissi a rappelé que si le projet ne sera pas réalisé dans 5 ans (trois ans plus 2 ans de prolongation), l’Etat devrait récupérer son terrain de 140 hectares, conformément à la loi en vigueur.

Actuellement, la société s’est adressée aux investisseurs intéressés pour avoir leur confirmation quant aux intentions d’entamer la réalisation du projet. “Nous attendons leur réponse, qui ne tardera pas”, a lancé Redissi à l’agence TAP.