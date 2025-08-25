En marge de la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri a été reçue, vendredi, au palais impérial, par l’Empereur et l’impératrice du Japon.

Zenzri a transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, soulignant la profondeur de près de 70 ans de relations tuniso-japonaises et appelant à les renforcer, notamment, à travers le renforcement de la coopération économique et l’intensification des investissements japonais en Tunisie, lit-on dans un communiqué publié, dimanche, par la Présidence du Gouvernement.

La cheffe du gouvernement a, également, eu, à Yokohama(Japon), du 20 au 22 août 2025, une série d’entretiens avec des chefs d’État et de gouvernement africains et des dirigeants d’entreprises japonaises, ainsi qu’une rencontre bilatérale avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba( 22 août) .