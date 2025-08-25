L’encours des crédits, hors engagements par signature, dispensés par les banques et les établissements financiers à l’économie, a atteint 118,6 milliards de dinars au terme de l’année 2024, soit une croissance de 2,8% par rapport à 2023 (115,4 milliards de dinars), selon le repport annuel de la Banque Centrale de Tunisie (Bct)pour l’année 2024.

La légère reprise de l’encours des crédits aux professionnels s’explique, principalement, par l’accélération du rythme d’évolution de l’encours des crédits accordés aux entreprises et Administration publiques passant de 8,3% en 2023 à 9,5% en 2024 alors que le rythme d’évolution de l’encours des crédits accordés aux entreprises privées s’est maintenu à 1,5%.

En particulier, l’encours des crédits à moyen et à long termes accordés aux entreprises publiques a enregistré une hausse de 272 MD.

Pour ce qui est du secteur privé, la stabilisation du rythme d’accroissement résulte d’une importante décélération des crédits à court terme, due essentiellement à la baisse des découverts (-474 MD) et de l’escompte (-18 MD), compensée par une reprise des crédits à moyen et à long terme en lien notamment avec le financement de la 5G, a-t-on ajouté.

L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes d’affaires a atteint 39,9 milliards de dinars à fin 2024 poursuivant sa tendance baissière (-0,4% en 2023 et -0,3% en 2024).

En conséquence, la part de ces financements dans l’encours total des crédits aux professionnels a baissé, revenant de 46,1% en 2023 à 44,7% en 2024.

Par ailleurs, les crédits professionnels accordés par les banques publiques ont reculé de 0,6% pour atteindre 33,9 milliards de dinars à fin 2024 soit 38% des crédits professionnels.

A la faveur de la poursuite des opérations de radiation effectuées par les banques de la place, dont l’encours a atteint 2,472 MD en 2024 contre 1,876 MD en 2023, l’encours des créances professionnelles impayées ou en contentieux a affiché une évolution moins soutenue passant de 17,8% en 2023 à 10,7% en 2024. De ce fait, le taux des créances impayées ou en contentieux a progressé de 15,7% en 2023 à 16,8% en 2024.

L’endettement des particuliers auprès du secteur bancaire a totalisé 29,407 MD en 2024 contre 28,754 MD l’année précédente, soit une progression de 2,3%, contre 3,1% en 2023 et 4,8% en 2022. Cette décélération s’explique principalement par le ralentissement des crédits à l’habitat passant de 3,3% en 2023 à 0,8% en 2024, a-t-on expliqué.

S’agissant des créances en impayés ou en contentieux, celles-ci ont poursuivi leur tendance haussière mais avec un rythme moins soutenu revenant de 6,2% en 2023 à 3% en 2024. Cette décélération s’explique notamment par l’accroissement de l’encours des radiations des crédits aux particuliers qui s’est élevé à 251 MD à fin 2024, contre 150 MD une année auparavant.