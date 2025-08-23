La 2e journée de Ligue 1 se conclut par une affiche intéressante entre l’Olympique Lyonnais et le FC Metz, ce samedi 23 août 2025 à 21h05. Une rencontre qui opposera un OL ambitieux, désireux de retrouver les sommets, à un Metz déterminé à jouer son rôle d’outsider.

Devant son public du Groupama Stadium, Lyon cherchera à confirmer son bon départ et à engranger rapidement des points. Après une saison précédente en dents de scie, les hommes de Pierre Sage veulent s’installer dans la régularité et montrer un visage conquérant dès les premières journées.

Le FC Metz, habitué aux défis difficiles en déplacement, se présentera sans complexe. Capable de poser des problèmes aux grandes équipes grâce à son organisation défensive et sa capacité à exploiter les contres, le club lorrain espère ramener un résultat positif de Lyon pour lancer sa saison.

Infos pratiques sur la diffusion

Match : Lyon – Metz (Ligue 1, 2e journée)

Date & heure : Samedi 23 août 2025 à 21h05

Stade : Groupama Stadium (Lyon)

Diffusion TV : Ligue 1+ en direct