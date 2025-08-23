L’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome ce samedi pour son premier match de la saison à domicile, face au Paris FC. L’objectif est clair : lancer enfin sa saison, malgré un climat tendu autour du club.

Battus à Rennes lors de la première journée (1-0), alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique pendant plus d’une heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont manqué de réalisme et concédé un but dans le temps additionnel. Une entame ratée pour le vice-champion de France, qui signe pourtant son grand retour en Ligue des Champions cette année. L’OM doit donc vite rebondir et retrouver de la confiance devant son public.

📅 OM – Paris FC : infos pratiques

La rencontre est programmée le samedi 23 août 2025 à 17h00 et sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1