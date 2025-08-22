Le marché a terminé la séance du vendredi sur une note d’optimisme. Le benchmark a signé une avancée de 0,23 % à 11820,6 points, dans un modeste volume de 5,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre NEW BODY LINE s’est offert la palme d’or. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des vêtements intelligents a inscrit une progression de 4,6 % à 4,560 D.

Le titre SOTIPAPIER a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test liner a affiché une embellie de 2,8 % à 3,340 D. Les échanges sur le titre ont été faibles, se montant à 19 mille dinars.

Le titre BH LEASING a essuyé la plus forte baisse de la séance. Dans un flux très réduit de 9 mille dinars, l’action du leaseur a reculé de 4,1 % à 4,170 D.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING n’a pas fait bonne figure sur le marché. L’action du holding s’est pliée de 2,9 % à 0,660 D. La valeur a brassé un volume limité de 49 mille dinars sur la séance.

TUNISIE LEASING & FACTORING a été la valeur vedette de la séance. L’action a terminé sur une note positive (+2 % à 34,590 D) en alimentant le marché avec des capitaux de 1MD.