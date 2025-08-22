Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne, au cours des neuf premiers mois de la campagne 2024/2025 (novembre 2024- juillet 2025), ont baissé de 31% à 3190 millions de dinars(MD) par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les données publiées, vendredi, par l’ONAGRI.

Toutefois, les quantités exportées ont augmenté de 36,2%, atteignant 236,9 mille tonnes.

Le prix moyen enregistré a baissé de 49,3% ,soit 13,47 D/kg contre 26,58 D/kg enregistré à fin juillet 2024.

Au cours du mois de juillet 2025, l’Italie a été la principale destination de l’huile d’olive tunisienne avec 29,6% des quantités exportées, suivi par l’Espagne et le Canada avec respectivement 15,4% et 14,6%.

Durant la même période, les exportations de l’huile d’olive biologique ont atteint 46,9 mille tonnes d’une valeur de 637 MD avec un prix moyen de 13,59 D/kg. Leur part dans le total des exportations de l’huile d’olive tunisienne est de 19,8% et 20 % respectivement, en termes de quantité et de valeur.

Les quantités de l’huile d’olive conditionnée représentent 6,1% du volume de l’huile d’olive biologique exportée. L’Italie est la principale destination de l’huile d’olive biologique tunisienne avec 51,7% des quantités exportées suivi par l’Espagne et l’USA, avec respectivement 18,9% et 18,2%.