La tunisienne Zaineb Naoui a remporté, ce jeudi, six nouvelles médailles aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie cadets et juniors qui se déroulent actuellement au Ghana.

Naoui a décroché trois médailles d’or dans la catégorie cadettes (+77 kg) et trois d’argent dans la catégorie juniors (86 kg), portant à 27 le nombre des breloques jusque-là raflées par la Tunisie dont 12 en or.

La veille, Ghofrane Ghrissa a remporté trois médailles d’or dans la catégorie cadettes (U17) chez les -77 kg.

Mardi, Eya Hosni avait également décroché trois médailles d’or dans la catégorie juniors (-63 kg).

La même journée a été marquée par les performances d’Idriss Werthi, qui a remporté trois médailles d’argent chez les juniors (-60 kg), et d’Eya Ghali (-69 kg), qui a raflé six breloques d’argent (trois chez les cadettes et trois autres chez les juniors).

Lundi, Yasmine Radhouani (-53 kg) avait ouvert le compteur en gagnant six médailles : trois d’or chez les cadettes et autant d’argent chez les juniors.