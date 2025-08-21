Dans le cadre de la préparation de la saison culturelle 2025-2026, le Théâtre de l’Opéra de Tunis -pôle théâtre et arts scéniques- a annoncé dans un communiqué que la manifestation théâtrale “Sortir au théâtre”, aura lieu dans sa sixième édition du 26 septembre au 2 octobre 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi et que la date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 10 septembre 2025 avant l’annonce des résultats prévue le 15 septembre prochain.

Les dossiers de candidature doivent comporter une présentation de la production théâtrale collective professionnelle de l’année 2025 destinée aux adultes, le projet artistique et technique, un enregistrement audiovisuel complet du spectacle en haute qualité sur un seul support, un ensemble de photos promotionnelles, un résumé de l’œuvre en arabe et en français ne dépassant pas deux pages ainsi que le budget demandé.

Les candidatures doivent être envoyées exclusivement par courrier électronique, à l’adresse theatre.opera@mac.gov.tn.

Les dossiers sur support papier ne seront en aucun cas acceptés, précise la même source.