L’athlète tunisienne Marwa Bouzayani s’est qualifiée pour la finale de la Ligue de diamant d’athlétisme dans l’épreuve du 3000 mètres steeple, prévue le 27 août courant à Zurich (Suisse), avec la participation des 10 meilleures athlètes mondiales.

La liste des qualifiées, selon le classement, comprend : la Kényane Faith Cherotich, l’Éthiopienne Sembo Almayew, la Bahreïnie Winfred Yavi, l’Ougandaise Peruth Chemutai, l’Américaine Courtney Wayment, la Kazakhe Norah Jeruto, la Tunisienne Marwa Bouzayani, l’Américaine Gabrielle Jennings, l’Allemande Lea Meyer, et la Kényane Doris Lemngole.

Marwa Bouzayani n’a pas participé, mercredi, à la course du 3000m steeple lors de la 13e étape des meetings de la Ligue de diamant à Lausanne (Suisse).