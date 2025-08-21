La Tunisie participe avec un pavillon national de 300 m2 à la 4éme édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se déroulera du 4 au 10 septembre 2025, à Alger.

“Environ 30 entreprises tunisiennes seront présentes à cette foire. Elles exercent dans les secteurs automobiles, agroalimentaires et pharmaceutiques, quelques PME ainsi qu’un espace dédié aux institutions nationales (Chambres de commerce et d’industrie), Cepex, FIPA, TABC….)”, a indiqué le Chef de la région de l’Afrique du nord de la Banque africaine d’import-export(Afreximbank), Hafedh Ben Afia.

S’adressant aux médias en prévision de cet évènement, Ben Afia a ajouté,, jeudi, à Tunis, que IATF 2025 placé sous l’égide de l’Union africaine et d’Afreximbank, représente une opportunité exceptionnelle pour mettre en lumière la place de la Tunisie dans les échanges économiques intra-africains et pour valoriser son expertise à l’échelle continentale.

Organisée par Afreximbank en collaboration avec la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAF, cette foire n’est pas seulement un évènement commercial mais aussi une plateforme stratégique et un levier pour renforcer l’intégration économique africaine, encourager les échanges et construire un avenir plus prospère pour le continent africain. « L’Afrique ne représente pas seulement un marché mais c’est notre avenir commun et un espace de croissance et d’innovation et de solidarité », a –t-il souligné.

Le responsable a aussi déclaré que la Tunisie à travers son positionnement, son savoir-faire et son dynamisme entrepreneurial, joue déjà un rôle majeur dans les échanges intrafricains, que ce soit dans l’agro-alimentaire, le textile, les technologies, la santé et les énergies renouvelables

De son côté, le directeur général de la coopération internationale au ministère du Commerce, Lazhar Bennour a fait savoir qu’un atelier dédié à la Tunisie sera organisé, le 5 septembre 2025, à l’occasion de l’IATF.

Au programme de cet évènement figure une présentation de la Tunisie et de son climat des affaires et une exposition sur l’industrie automobile.

Le ministère du Commerce donnera, à cette occasion, un aperçu sur la vision stratégique de la Tunisie dans le cadre de la ZLECAF.

Placée sur le thème : “Une passerelle vers de nouvelles opportunités”, la Foire d’Alger connaîtra la participation de plus de 2000 exposants de 75 pays. Environ 35 mille visiteurs y sont attendus.

Des accords commerciaux et des investissements pouvant dépasser les 44 milliards de dollars sont également attendus.

Le président Kaïs Saïed avait reçu, vendredi 18 juillet 2025 au Palais de Carthage, une invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, pour assister à l’ouverture de la 4ème édition de la foire commerciale intra africaine(IATF)