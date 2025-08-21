Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mercredi 20 août, au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne (BCT), Fathi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l’institution pour l’année 2024.

Le chef de l’Etat, cité dans un communiqué de la présidence de la République, a réaffirmé lors de cette rencontre, le rôle fondamental et très important de cette institution publique tunisienne, “non seulement dans le domaine monétaire, mais aussi dans le soutien apporté à l’État sur le plan économique”.

“Beaucoup confondent indépendance et autonomie et nombreux choix doivent faire l’objet de refontes radicales, refontes qui sont déjà en cours”, a laissé entendre le président de la République, à cet égard.

Et de souligner dans le même contexte, que la politique de “compter sur ses propres moyens a prouvé son efficacité, tout comme le fait de ne pas se soumettre à des diktats extérieurs”.

Evoquant le rôle de la Commission tunisienne d’analyse financière (CTAF), le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour celle-ci de remplir sa mission comme il se doit, notamment en luttant contre la corruption, le blanchiment d’argent et la fuite des capitaux à l’étranger.

Sur un autre plan, le président de la République a évoqué le rôle des banques publiques en particulier et des banques en général dans la nécessité de contribuer à l’investissement et de faciliter les transactions avec les citoyens.

“De nombreuses pratiques qui existent aujourd’hui, doivent disparaître, et de nombreuses banques doivent appliquer la politique de l’État, car seul l’État, avec ses institutions, détermine les choix qui traduisent la volonté du peuple tunisien, seul souverain”, a tenu à rappeler le chef de l’Etat.