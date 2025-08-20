Les prix des contrats à terme sur le café arabica, négociés à New York, ont atteint leur plus haut niveau en deux mois, sur fond d’inquiétudes liées aux vagues de froid et au gel susceptibles de réduire la production au Brésil.

Selon Bloomberg, les contrats à terme sur l’arabica, livrables en décembre, ont grimpé de 2,95 % à 3,459 dollars la livre (0,453 kg), ce mercredi. À Londres, les cours du robusta ont également progressé de 4,15 %.

Il s’agit de la cinquième séance consécutive de hausse pour l’arabica, qui s’achemine ainsi vers sa plus longue série de gains depuis avril.

« Ce n’est pas seulement la récolte actuelle qui inquiète, mais aussi celle de 2026, qui pourrait être limitée. Les vagues de froid entraînent déjà une floraison précoce due au stress », a expliqué Michael McDougall, analyste chez McDougall Global View, cité par Bloomberg.

D’après une enquête de l’Académie du commerce du café, la récolte brésilienne de la campagne 2025-2026 (arabica et robusta confondus) devrait atteindre 63,9 millions de sacs de 60 kg, soit un recul de 2,1 % par rapport à l’an dernier. Le Brésil, premier producteur mondial, fournit environ un tiers de la production mondiale de café, ce qui explique l’impact immédiat de ces prévisions sur les marchés internationaux.