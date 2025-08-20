L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) Tunisie a lancé, mercredi, un appel à manifestation d’intérêt pour la certification de 40 entreprises selon la norme ISO 14001: 2015.

Lancé dans le cadre du projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi » ( CQE), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, cet appel est destiné aux entreprises industrielles (tous secteurs confondus) ou sociétés de services liée à l’industrie désirant renforcer leur compétitivité, selon un communiqué publié, par la GIZ.

Et de préciser que cette certification vise à réduire les impacts environnementaux, à structurer une démarche d’amélioration continue et à répondre aux exigences des marchés internationaux.

Les entreprises intéressées par cet appel peuvent postuler dès maintenant via ce lien : https://buff.ly/RSDx4Ly