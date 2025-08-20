Le Club sportif Sfaxien a fait savoir que son joueur Ali Maaloul sera forfait pour les prochaines rencontres officielles de l’équipe en raison d’une blessure.

Le club a précisé, via sa page facebook officielle, que la nature de la blessure ainsi que la durée de l’indisponibilité du joueur seront communiquées à l’issue des examens médicaux.

Selon la même source, le défenseur soudanais Ammar Taifour sera éloigné des terrains pendant quatre semaines à la suite d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers.

De son côté, l’attaquant Nour Karoui sera indisponible pour une durée de deux semaines après avoir contracté une entorse à la cheville.

Le CSS affrontera vendredi l’ES Métlaoui en déplacement, pour le compte de la troisième journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel. Le club occupe actuellement la 13e place avec un seul point, obtenu après sa défaite inaugurale à domicile face à l’ES Zarzis (1-2), suivie d’un match nul (1-1) sur la pelouse du CA Bizertin lors de la deuxième journée.