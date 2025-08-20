La Tunisie et la Jordanie ont réaffirmé, mardi à Tunis, leur soutien constant à la cause palestinienne et examiné les prochaines échéances bilatérales entre les deux pays, lors d’une rencontre entre le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, et l’ambassadeur de Jordanie à Tunis, Abdallah Abou Romman.

Au cours de cette rencontre, Ben Ayed a salué “les excellentes relations” tuniso-jordaniennes ainsi que “la diversité des domaines de coopération” entre les deux pays.

Il a souligné l’importance d’une “bonne préparation des prochaines échéances bilatérales”, dans le but de “renforcer la coopération et consolider davantage le partenariat” au service des intérêts des deux peuples frères.

Les deux interlocuteurs se sont entretenus également sur l’évolution de la situation dans la région, notamment la poursuite du génocide mené par l’entité occupante contre la bande de Gaza. Ils ont mis l’accent sur leurs efforts communs pour “faire face aux plans sionistes visant à déraciner le peuple palestinien de sa terre”, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.