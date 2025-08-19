Le marché boursier a clôturé la séance sur une note baissière. L’indice de référence s’est délesté de 0,1 % à 11 807,6 points, dans un flux réduit de 3,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TUNISIE LEASING ET FACTORING s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 243 mille dinars, l’action du leaseur a signé une avancée de 4,6 % à 31,8 D.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du cimentier a inscrit une hausse de 4,1 % à 0,510 D.

Le titre BH LEASING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du leaseur a reculé de 4,3 % à 4,500 D, dans un volume d’échange dérisoire de mille dinars.

Le titre ESSOUKNA a régressé de 3,8 % à 2,550 D. L’action du promoteur immobilier a amassé un flux de 55 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a drainé le plus important volume de la séance, soit 21 % du total des échanges de la séance. L’action de la banque s’est maintenue à l’équilibre à 43 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 813 mille dinars.