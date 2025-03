Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring, réuni le lundi 24 mars 2025, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2024 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2024.

Les états financiers individuels font apparaitre un résultat net de 24 818 931 DT en augmentation de 2,07 % par rapport à 2023.

Les états financiers consolidés font apparaitre un résultat net de 37 470 534 DT en augmentation de 32,79 % par rapport à 2023.

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire le lundi 28 avril 2025 à 15h00 au siège social d’Amen Bank, et de proposer aux actionnaires, entre autres, la distribution d’un dividende de 1,150 DT par action, soit 23% du nominal, et ce sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de la circulaire BCT n°2025-02 du 29 Janvier 2025.